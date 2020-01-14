В китайском Гуанчжоу открылся ресторан с роботами

Автоматические кулинары не ошибаются в рецептуре и подают "золотой стандарт" блюд города Шуньдэ – одного из главных направлений кантонской кухни. Всё благодаря участию в разработке программы повара экстра-класса Линь Чаодая. По его словам, в обычных ресторанах из-за разных уровней квалификации поваров блюда обычно готовятся по-разному - вкус и вид может отличаться. Однако роботы-повара от "госта" не отклоняются.