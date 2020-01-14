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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-14T12:38+0300
https://ria.ru/20200114/1563396363.html
В китайском Гуанчжоу открылся ресторан с роботами
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РИА Новости

В китайском Гуанчжоу открылся ресторан с роботами

12:38 14.01.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаНебоскребы в районе Тяньхэ
Небоскребы в районе Тяньхэ
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Ресторан, чей персонал составляют исключительно роботы, открылся в Гуанчжоу. Повара, официанты, хостес – все 46 сотрудников заведения, как сообщается, "работают слаженно, как часы".
Автоматические кулинары не ошибаются в рецептуре и подают "золотой стандарт" блюд города Шуньдэ – одного из главных направлений кантонской кухни. Всё благодаря участию в разработке программы повара экстра-класса Линь Чаодая. По его словам, в обычных ресторанах из-за разных уровней квалификации поваров блюда обычно готовятся по-разному - вкус и вид может отличаться. Однако роботы-повара от "госта" не отклоняются.
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Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоуВ мире
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