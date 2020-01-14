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Эксперт: Турция предпримет шаги для создания военной базы в Ливии
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РИА Новости

Эксперт: Турция предпримет шаги для создания военной базы в Ливии

12:35 14.01.2020 (обновлено: 13:04 14.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Турция в условиях неподписания соглашения по итогам ливийских переговоров предпримет шаги для создания военной базы в Ливии и создания международной коалиции против главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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"Задача-максимум для Турции – повторить сценарий России в Сирии в 2015 году, а именно – добиться создания военной базы на территории Ливии на постоянной основе при ограниченном военном присутствии", - сказал Лукьянов РИА Новости.
Эксперт напомнил, что под эгидой ПНС находятся наиболее населенные территории Ливии – в одном только Триполи проживают около 2,5 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. "В людских ресурсах у них недостатка нет, есть недостаток в квалифицированных военных специалистах. Этот недостаток может восполнить Турция, потому что ее задача – любой ценой обеспечить выживание Правительства национального согласия", - сказал он.
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После того, как встреча в Москве закончилась неподписанием соглашения о прекращении огня, боевые действия продолжатся – значит, Ливийская национальная армия продолжит военные наступательные действия в отношении ПНС, отметил Лукьянов. "В этих условиях Турция будет решать свою задачу, которую она не смогла решить в Москве, а именно – пытаться сдержать Хафтара путем создания против него международной коалиции, в которой сейчас Турцию поддерживают западные соседи Ливии – Алжир и Тунис, и будет оказывать военную помощь посредством поставок техники и оборудования, а также направления военных советников, которые будут руководить действиями Министерства обороны ПНС на местах", - полагает эксперт. Он добавил, что возможно оказание авиационной поддержки, в которой нуждается ПНС, а также напомнил, что Алжир по результатам переговоров с Турцией согласился снабжать турецкие силы и формирования ПНС всем необходимым, начиная от топлива и заканчивая продовольствием.
"Военное присутствие (Турции в Ливии – прим. ред.) не будет возрастать многократно, но, тем не менее, движение в сторону создания военной базы по аналогии с российским Хмеймимом в Сирии, которая сможет создать зонтик воздушного прикрытия для ПНС от войск Ливийской национальной армии, теперь станет вопросом времени", - подчеркнул Лукьянов.
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При этом, по его мнению, демарш Хафтара не означает прекращения контактов с Турцией, которая высоко оценила готовность Москвы провести ливийские переговоры. "Во многом вина возлагается исключительно на маршала Хафтара, которого, в свою очередь, тоже можно понять: на протяжении последних полутора месяцев он наступал и побеждал, поэтому никаких серьезных оснований для того, чтобы не просто прекращать боевые действия, а отступать - пункт об отводе войск от Триполи пролоббировали представители ПНС и Турции. Отказываться от своих побед Хафтар не намерен, поскольку они являются главным гарантом учета его интересов в процессе заключения возможного мира", - отметил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияСирияООНВ мире
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