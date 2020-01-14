Эксперт: Турция предпримет шаги для создания военной базы в Ливии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Турция в условиях неподписания соглашения по итогам ливийских переговоров предпримет шаги для создания военной базы в Ливии и создания международной коалиции против главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Турция в условиях неподписания соглашения по итогам ливийских переговоров предпримет шаги для создания военной базы в Ливии и создания международной коалиции против главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара , считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции . Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа . Глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Задача-максимум для Турции – повторить сценарий России в Сирии в 2015 году, а именно – добиться создания военной базы на территории Ливии на постоянной основе при ограниченном военном присутствии", - сказал Лукьянов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что под эгидой ПНС находятся наиболее населенные территории Ливии – в одном только Триполи проживают около 2,5 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. "В людских ресурсах у них недостатка нет, есть недостаток в квалифицированных военных специалистах. Этот недостаток может восполнить Турция, потому что ее задача – любой ценой обеспечить выживание Правительства национального согласия", - сказал он.

После того, как встреча в Москве закончилась неподписанием соглашения о прекращении огня, боевые действия продолжатся – значит, Ливийская национальная армия продолжит военные наступательные действия в отношении ПНС, отметил Лукьянов. "В этих условиях Турция будет решать свою задачу, которую она не смогла решить в Москве, а именно – пытаться сдержать Хафтара путем создания против него международной коалиции, в которой сейчас Турцию поддерживают западные соседи Ливии – Алжир и Тунис, и будет оказывать военную помощь посредством поставок техники и оборудования, а также направления военных советников, которые будут руководить действиями Министерства обороны ПНС на местах", - полагает эксперт. Он добавил, что возможно оказание авиационной поддержки, в которой нуждается ПНС, а также напомнил, что Алжир по результатам переговоров с Турцией согласился снабжать турецкие силы и формирования ПНС всем необходимым, начиная от топлива и заканчивая продовольствием.

"Военное присутствие (Турции в Ливии – прим. ред.) не будет возрастать многократно, но, тем не менее, движение в сторону создания военной базы по аналогии с российским Хмеймимом в Сирии, которая сможет создать зонтик воздушного прикрытия для ПНС от войск Ливийской национальной армии, теперь станет вопросом времени", - подчеркнул Лукьянов.

При этом, по его мнению, демарш Хафтара не означает прекращения контактов с Турцией, которая высоко оценила готовность Москвы провести ливийские переговоры. "Во многом вина возлагается исключительно на маршала Хафтара, которого, в свою очередь, тоже можно понять: на протяжении последних полутора месяцев он наступал и побеждал, поэтому никаких серьезных оснований для того, чтобы не просто прекращать боевые действия, а отступать - пункт об отводе войск от Триполи пролоббировали представители ПНС и Турции. Отказываться от своих побед Хафтар не намерен, поскольку они являются главным гарантом учета его интересов в процессе заключения возможного мира", - отметил он.