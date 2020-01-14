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Рекордное количество посетителей побывало в 2019 году в Музеях Кремля
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РИА Новости

Рекордное количество посетителей побывало в 2019 году в Музеях Кремля

12:50 14.01.2020 (обновлено: 13:46 14.01.2020)
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© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляУспенский собор Московского Кремля
Успенский собор Московского Кремля
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Посещаемость Музеев Московского Кремля в 2019 году впервые превысила три миллиона человек, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
В прошедшем году Музеи Московского Кремля приняли 3 101 550 человек, которые побывали в Оружейной палате и храмах Соборной площади, а также на выставках, мастер-классах, лекциях и фестивалях.
Сотни тысяч человек посетили три крупных выставочных проекта: "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", "Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" и "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник".

"Мы ориентируемся на то, что каждый посетитель, придя в музей, имеет право не на формальный осмотр достопримечательностей, а на полноценное знакомство с историей и архитектурой Кремля, памятниками Оружейной палаты, экспозицией соборов и Патриаршего дворца (…)", — отмечает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В Лектории Музеев Московского Кремля за прошедший год было прочитано 196 лекций и проведено 245 лекционных программ для семейной и взрослой аудитории.
В 2019 году Музеи Кремля продолжили традицию организации музыкальных фестивалей. В Оружейной палате и Патриаршем дворце в пятый раз прошел музыкальный фестиваль "Посольские дары". Также продолжается музыкальный проект "Цари и музы. Опера при русском дворе", цель которого – показать развитие оперного искусства в России.
За выдающиеся достижения в области культуры генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени в ноябре 2019 года.
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