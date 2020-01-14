Рекордное количество посетителей побывало в 2019 году в Музеях Кремля

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Посещаемость Музеев Московского Кремля в 2019 году впервые превысила три миллиона человек, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

В прошедшем году Музеи Московского Кремля приняли 3 101 550 человек, которые побывали в Оружейной палате и храмах Соборной площади, а также на выставках, мастер-классах, лекциях и фестивалях.

Сотни тысяч человек посетили три крупных выставочных проекта: "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", "Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" и "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник".

"Мы ориентируемся на то, что каждый посетитель, придя в музей, имеет право не на формальный осмотр достопримечательностей, а на полноценное знакомство с историей и архитектурой Кремля, памятниками Оружейной палаты, экспозицией соборов и Патриаршего дворца (…)", — отмечает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В Лектории Музеев Московского Кремля за прошедший год было прочитано 196 лекций и проведено 245 лекционных программ для семейной и взрослой аудитории.

В 2019 году Музеи Кремля продолжили традицию организации музыкальных фестивалей. В Оружейной палате и Патриаршем дворце в пятый раз прошел музыкальный фестиваль "Посольские дары". Также продолжается музыкальный проект "Цари и музы. Опера при русском дворе", цель которого – показать развитие оперного искусства в России.