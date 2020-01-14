СМИ: в Таиланде впал в кому российский турист

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Турист из России был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа отеля в Патонге, Турист из России был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа отеля в Патонге, сообщает The Phuket News.

Он находится в палате интенсивной терапии в коме.

По информации капитана Нарыпона Тэулэ, когда полиция прибыла на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. Позже он был переведен в Vachira Hospital.

Капитан Тэулэ сказал, что состояние 23-летнего туриста "тяжелое, но стабильное".

"Он остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии, но в сознание еще не пришел", – заявил полицейский.

Офицер отметил, что уже изучил записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что Соловьев перед падением находился в номере один.

"В его комнате, на полу, я обнаружил некоторое количество высушенных листьев какого-то растения. А на полу балкона стояла пивная бутылка", – добавил капитан.