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Туризм
2020-01-14T13:16+0300
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СМИ: в Таиланде впал в кому российский турист
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РИА Новости

СМИ: в Таиланде впал в кому российский турист

13:16 14.01.2020
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Турист из России был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа отеля в Патонге, сообщает The Phuket News.
Он находится в палате интенсивной терапии в коме.
По информации капитана Нарыпона Тэулэ, когда полиция прибыла на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. Позже он был переведен в Vachira Hospital.
Капитан Тэулэ сказал, что состояние 23-летнего туриста "тяжелое, но стабильное".
"Он остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии, но в сознание еще не пришел", – заявил полицейский.
Офицер отметил, что уже изучил записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что Соловьев перед падением находился в номере один.
"В его комнате, на полу, я обнаружил некоторое количество высушенных листьев какого-то растения. А на полу балкона стояла пивная бутылка", – добавил капитан.
Также он сказал, что у следствия пока нет никаких зацепок, которые позволили бы объяснить случившееся.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
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