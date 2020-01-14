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Россиянам пообещали теплую весну
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РИА Новости

Россиянам пообещали теплую весну

12:35 14.01.2020 (обновлено: 13:04 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
Январь и февраль, по его словам, также будут теплыми, а настоящая зима в этом году уже не настанет.
Так, в январе температура превысит норму на четыре-шесть градусов, а в феврале — на три-четыре. Днем она редко будет опускаться ниже минус пяти. Кроме того, снега будет мало.
"Хотя, конечно, февраль будет более снежный", — рассказал синоптик.
В марте, по мнению Тишковца, температура будет выше нормы также на три-четыре градуса, в апреле — на один-два, а в мае — на один.
"То есть аномалия будет плавно сокращаться", — заявил он.
Климатическая весна, по прогнозу синоптика, наступит в конце марта.
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Евгений ТишковецВеснаРоссияОбщество
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