ДНР обвинила силовиков в размещении танков вблизи жилых домов

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

"Наряду с нарушениями режима прекращения огня командование ООС (операции объединенных сил - ред.) продолжает размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилых домов. Нашей разведкой выявлено размещение семи танков Т-64 и одной ЗРК "Стрела-10" из состава 59 отдельной моторизированной пехотной бригады в жилых районах населенного пункта Спорное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.