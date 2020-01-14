Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T12:14+0300
https://ria.ru/20200114/1563395170.html
ДНР обвинила силовиков в размещении танков вблизи жилых домов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_558:0:3075:1416_1036x0_80_0_0_d0366a7be9416585c21b7c058b835b20.jpg
РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в размещении танков вблизи жилых домов

12:14 14.01.2020
252
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
Женщина с паспортом гражданина ДНР
Вчера, 10:46
Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
"Наряду с нарушениями режима прекращения огня командование ООС (операции объединенных сил - ред.) продолжает размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилых домов. Нашей разведкой выявлено размещение семи танков Т-64 и одной ЗРК "Стрела-10" из состава 59 отдельной моторизированной пехотной бригады в жилых районах населенного пункта Спорное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Разведение сил в Донбассе
Вчера, 10:00
В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
100031
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные
Силовики заминировали местность у населенного пункта, заявили в ДНР
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров встретился с премьер-министром Шри-Ланки
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Украинский военный
Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР
Раковая клетка 3D
Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР не намерена признавать конституционную реформу Киева
Станция мерто в Неаполе
В Неаполе столкнулись поезда метро
Памятник Минину и Пожарскому
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов
Эксперт предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Украинский военный
ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Ракетный комплекс Искандер-М
В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение "Искандеров-М"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
Лента новостейМолния