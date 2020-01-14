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Туризм
2020-01-14T15:27+0300
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АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
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РИА Новости

АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений

15:27 14.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкМолодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В 2019 году на Кубе побывали почти 178 тысяч россиян – это рекордный показатель за всю историю российско-кубинских отношений, сообщает АТОР.
В общей сложности в 2019 году на Кубе побывало более четырех миллионов иностранных туристов. По объемам турпотока Россия вышла на третье место среди всех иностранных рынков, уступив только Канаде и США.
Хуан Карлос Эскалон, советник посольства Кубы по вопросам туризма сказал, что в 2020 году Куба рассчитывает принять порядка 200 тысяч российских туристов. Страна будет продвигать на российском рынке комбинированный продукт, который позволит путешественникам не только отдохнуть на пляже, но и познакомиться с культурно-историческим наследием.

"Россиянам интересна история нашей страны, мы знаем о растущей популярности экскурсионных поездок в Гавану и другие города. Поэтому вместе с туроператорами мы обсуждаем программы, в рамках которых четыре-пять дней будет отведено для знакомства с Кубой, после чего туристы отправятся на пляжный отдых", — рассказал Эскалон.

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