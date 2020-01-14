АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений

В общей сложности в 2019 году на Кубе побывало более четырех миллионов иностранных туристов. По объемам турпотока Россия вышла на третье место среди всех иностранных рынков, уступив только Канаде и США.

Хуан Карлос Эскалон, советник посольства Кубы по вопросам туризма сказал, что в 2020 году Куба рассчитывает принять порядка 200 тысяч российских туристов. Страна будет продвигать на российском рынке комбинированный продукт, который позволит путешественникам не только отдохнуть на пляже, но и познакомиться с культурно-историческим наследием.