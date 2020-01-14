Эксперт предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чтобы серьезно повысить эффективность борьбы с коррупцией в России, надо прежде всего приравнять хищения из госбюджета к измене Родине, считает председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" (НАК) Кирилл Кабанов.
Так он прокомментировал по просьбе РИА Новости слова Алексея Кудрина о масштабах воровства из федерального бюджета.
"Необходимо вводить уголовную ответственность, которая будет предусматривать срок лишения свободы от 20 до 25 лет за измену Родине. Если, например, ущерб возмещен, то только тогда преступнику можно надеяться на досрочное освобождение", - заявил председатель НАК.
По его мысли, чем строже наказание за коррупцию в государственном секторе, тем реже будут идти на этот риск.
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Кроме того, отметил Кабанов, необходимо укреплять взаимодействие Счетной палаты с правоохранительной системой.
Как рассказал Кудрин ранее в интервью РИА Новости, ежегодно коррупционеры похищают именно из федеральной казны 2-3 миллиарда рублей, а общая сумма нарушений в этой сфере, не только воровства, но и технических моментов вроде неправильного заполнения отчетности, исчисляется сотнями миллиардов.