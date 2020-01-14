Эксперт предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине

"Необходимо вводить уголовную ответственность, которая будет предусматривать срок лишения свободы от 20 до 25 лет за измену Родине. Если, например, ущерб возмещен, то только тогда преступнику можно надеяться на досрочное освобождение", - заявил председатель НАК.