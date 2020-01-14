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2020-01-14T10:07+0300
https://ria.ru/20200114/1563384801.html
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
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РИА Новости

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

03:52 14.01.2020 (обновлено: 10:07 14.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты России Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России.

"По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
"Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями", — добавил Кудрин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. 11 декабря 2019
11 декабря 2019, 22:24
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.
"Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем", — пояснил Кудрин.
Новую модель управления палатой планируется построить к середине этого года.
Читайте полный текст интервью Алексея Кудрина >>
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
25 декабря 2019, 08:14
Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики
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Обсудить 161
Алексей КудринСчетная палата РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Из-за абсолютно неэффективных действий прaвительства и стагнации экономики бюджет недополучает миллиарды рублей, а это хуже воровства. А кроме того, борьба а коррупцией уж очень как-то вяло идет. бывших не шерстят. А они (некоторые) свалили на пенсию за бугор и жируют на украденные миллионы.
14 января, 04:27
ЛКЛысый Кучерявый
343515342
Хоть один правду режет. Как правило, в нашей стране, такие правдорубы, на должности долго не задерживаются...
14 января, 04:22
Владимир П.
9660673196
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