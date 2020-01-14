Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России.
"По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
"Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями", — добавил Кудрин.
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По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.
"Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем", — пояснил Кудрин.
Новую модель управления палатой планируется построить к середине этого года.
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