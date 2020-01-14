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Дело Кирилла Вышинского
2020-01-14T12:06+0300
https://ria.ru/20200114/1563394849.html
Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве
https://cdn25.img.ria.ru/images/156063/12/1560631299_0:71:3038:1781_1036x0_80_0_0_01eb07b96b3c5d9e32a00d4150fc210b.jpg
РИА Новости

Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве

12:06 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Ранее суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 14 января 2020 года по состоянию здоровья. Как отмечал в ноябре Вышинский, он считает формат видеоконференции лучшим вариантом сочетания лечения и участия в судебном процессе в Киеве.
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"Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей, а также в силу иных факторов рисков, которые определены стороной защиты в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда города Киева, он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве, на судебном заседании, которое назначено в Подольском районном суде города Киева на 14 января 2020 года в 15.00 по Киевскому времени", - сообщил Доманский.
Как пояснил Доманский, стороной защиты Вышинского в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда Киева, иными факторами риска определены: состояние здоровья экс-главы портала РИА Новости Украина и рекомендации врачей, из-за чего он не сможет покинуть Москву в ближайший срок; то, что информация относительного Вышинского находится в базе данных сайте "Миротворец"; то, что Вышинский является журналистом российского СМИ и занимает должность Исполнительного директора международного информационного агентства "Россия сегодня", деятельность которого запрещена, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года; то, что 24 сентября 2019 Вышинский вошел в состав Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.
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"Вышеуказанные обстоятельства могут служить для преследования Кирилла Вышинского в Украине, а также представлять угрозу для его жизни и здоровья", - добавил Доманский.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
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Дело Кирилла ВышинскогоАндрей ДоманскийКирилл ВышинскийРоссия сегодняМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
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