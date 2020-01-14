Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", экс-глава портала РИА Новости Украина Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Ранее суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 14 января 2020 года по состоянию здоровья. Как отмечал в ноябре Вышинский, он считает формат видеоконференции лучшим вариантом сочетания лечения и участия в судебном процессе в Киеве.

"Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей, а также в силу иных факторов рисков, которые определены стороной защиты в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда города Киева, он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве, на судебном заседании, которое назначено в Подольском районном суде города Киева на 14 января 2020 года в 15.00 по Киевскому времени", - сообщил Доманский.

Как пояснил Доманский, стороной защиты Вышинского в ходатайстве, направленном в адрес Подольского районного суда Киева, иными факторами риска определены: состояние здоровья экс-главы портала РИА Новости Украина и рекомендации врачей, из-за чего он не сможет покинуть Москву в ближайший срок; то, что информация относительного Вышинского находится в базе данных сайте "Миротворец"; то, что Вышинский является журналистом российского СМИ и занимает должность Исполнительного директора международного информационного агентства "Россия сегодня", деятельность которого запрещена, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года; то, что 24 сентября 2019 Вышинский вошел в состав Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.

"Вышеуказанные обстоятельства могут служить для преследования Кирилла Вышинского в Украине, а также представлять угрозу для его жизни и здоровья", - добавил Доманский.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.