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Эксперт прокомментировал отказ Хафтара подписать соглашение с ПНС
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал отказ Хафтара подписать соглашение с ПНС

12:05 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отказ главы Ливийской национальной армии (ЛНА), маршала Халифы Хафтара подписать соглашение о перемирии с Правительством нацсогласия Файеза Сарраджа не говорит о безуспешности переговоров по Ливии в Москве, считает научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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"Продвинуться удалось потому, что они (Хафтар и Саррадж - ред.) все-таки приехали в Москву. Дело не только ведь в Хафтаре. Не надо винить его в срыве. Я не считаю, что это срыв по большому счету. Это сложный, трудный мирный процесс. Когда люди несколько лет убивают друг друга, считать, что они приехали и подписали и все будет урегулировано - так просто никогда не бывает", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
Началось все с Сарраджа, который сказал, что не сядет за один стол с Хафтаром, напомнил эксперт, а для маршала это унижение.
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"С точки зрения Сарраджа, он (Хафтар - ред.) - нелегитимная фигура, а Саррадж, как ни крути, признан международным сообществом. Поэтому Хафтару сдавать свои карты тоже нельзя. Его карты в чем? Это достигнутый частичный военный успех, он начал впервые некоторое успешное продвижение на Триполи. Плюс удалось привлечь на свою сторону часть оппозиционных группировок", - отметил Наумкин.
Какой-то успех достигнут в том, что они приехали в Москву, к тому же это были непрямые переговоры, подчеркнул эксперт.
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"Мы не знаем, о чем они договаривались. Сейчас каждая сторона хочет прийти на Берлинскую конференцию с сильных позиций. Платформой на будущее, дорожной картой, видимо, продолжает оставаться идея общенациональной конференции с последующими выборами", - подчеркнул он.
"Я считаю, что позиционировать эту инициативу как безуспешную не стоит. Это начало пути", - резюмировал Наумкин.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджВиталий НаумкинХалифа ХафтарСергей ЛавровМИД РФРоссийская академия наукЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияВ мире
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