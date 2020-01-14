Эксперт прокомментировал отказ Хафтара подписать соглашение с ПНС

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Продвинуться удалось потому, что они (Хафтар и Саррадж - ред.) все-таки приехали в Москву. Дело не только ведь в Хафтаре. Не надо винить его в срыве. Я не считаю, что это срыв по большому счету. Это сложный, трудный мирный процесс. Когда люди несколько лет убивают друг друга, считать, что они приехали и подписали и все будет урегулировано - так просто никогда не бывает", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Началось все с Сарраджа, который сказал, что не сядет за один стол с Хафтаром, напомнил эксперт, а для маршала это унижение.

"С точки зрения Сарраджа, он (Хафтар - ред.) - нелегитимная фигура, а Саррадж, как ни крути, признан международным сообществом. Поэтому Хафтару сдавать свои карты тоже нельзя. Его карты в чем? Это достигнутый частичный военный успех, он начал впервые некоторое успешное продвижение на Триполи. Плюс удалось привлечь на свою сторону часть оппозиционных группировок", - отметил Наумкин.

Какой-то успех достигнут в том, что они приехали в Москву, к тому же это были непрямые переговоры, подчеркнул эксперт.

"Мы не знаем, о чем они договаривались. Сейчас каждая сторона хочет прийти на Берлинскую конференцию с сильных позиций. Платформой на будущее, дорожной картой, видимо, продолжает оставаться идея общенациональной конференции с последующими выборами", - подчеркнул он.

"Я считаю, что позиционировать эту инициативу как безуспешную не стоит. Это начало пути", - резюмировал Наумкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.