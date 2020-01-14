В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение "Искандеров-М"

"Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях "вы оттащите свою ракету за Урал". А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос. Поэтому у нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед кем, ни перед каким НАТО… не собираемся отчитываться", - сказал Шаманов журналистам.