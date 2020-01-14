В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение "Искандеров-М"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не будет отчитываться перед НАТО по размещению своих вооружений, но готова к сотрудничеству, если альянс сформулирует соответствующий алгоритм, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Для этого будут вестись работы над системами ПВО и ПРО, конвенциональными вооружениями, повышенной боевой готовностью и продлением времени предупреждения.
"Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях "вы оттащите свою ракету за Урал". А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос. Поэтому у нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед кем, ни перед каким НАТО… не собираемся отчитываться", - сказал Шаманов журналистам.
По его словам, если НАТО хочет выйти на рубежи взаимодействия, то должны заниматься не "пустопорожней болтовней", а сформулировать алгоритм по взаимодействию.
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