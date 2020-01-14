У Рады проходит митинг против открытия рынка сельхозземли

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения проходит у здания Верховной рады Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Украины 13 ноября 2019 года принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Возле здания украинского парламента собираются люди, пока их несколько десятков. Участники митинга стоят и общаются между собой, также они держат флаги Украины. Кроме того, на металлическом ограждении они развесили плакаты с надписями "Нет продаже украинской земли", "Защитите фермеров".
Полицейские и бойцы национальной гвардии дежурят по периметру здания Рады. Также у здания парламента дежурит пожарная машина. Обстановка возле украинского парламента спокойная, нарушений общественного порядка нет.
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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