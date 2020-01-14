Новый регулярный авиарейс связал провинцию Чжэцзян в КНР и Приморье

МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Международный аэропорт Владивосток принял первый рейс китайской авиакомпании 9 Air из города Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), сообщается на сайте воздушной гавани столицы Приморского края.
"13 января авиакомпания 9 Air совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика из Китая приземлился в воздушной гавани Приморья в 15:50", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы по маршруту Иу - Владивосток и обратно теперь станут регулярными и будут выполняться три раза в неделю.
Китайское направление является одним из самых популярных среди жителей Приморского края. За 2019 год прирост на рейсах в Китай составил 7%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами КНР.
Как подчеркивается в сообщении, в планах воздушной гавани Приморья открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний. В прошлом году в Международный аэропорт Владивосток начали летать сразу три новых китайских авиакомпании: Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlinesи Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern.