Новый регулярный авиарейс связал провинцию Чжэцзян в КНР и Приморье

МОСКВА, 14 янв - . Международный аэропорт Владивосток принял первый рейс китайской авиакомпании 9 Air из города Иу (провинция " Проект "Россия-Китай: Главное . Международный аэропорт Владивосток принял первый рейс китайской авиакомпании 9 Air из города Иу (провинция Чжэцзян , Восточный Китай), сообщается на сайте воздушной гавани столицы Приморского края.

"13 января авиакомпания 9 Air совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика из Китая приземлился в воздушной гавани Приморья в 15:50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы по маршруту Иу - Владивосток и обратно теперь станут регулярными и будут выполняться три раза в неделю.

Китайское направление является одним из самых популярных среди жителей Приморского края. За 2019 год прирост на рейсах в Китай составил 7%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами КНР.