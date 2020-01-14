На Урале завели дело после смерти раненного при стрельбе ребенка

В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев. В отношении мужчины полицией было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В воскресенье мальчик скончался. Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти мальчика.