На Урале завели дело после смерти раненного при стрельбе ребенка

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений после смерти ребенка, которого ранили при стрельбе в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте СК РФ.
В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев. В отношении мужчины полицией было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В воскресенье мальчик скончался. Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти мальчика.
Впоследствии сообщалось, что полиция намерена переквалифицировать статью на более тяжкую - "о причинении смерти по неосторожности". В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин инициировал вопрос передачи дела из полиции в центральный аппарат Следственного комитета.
"По факту гибели семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на данный момент мужчина задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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