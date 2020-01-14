В Белоруссии намерены снизить использование полимерной упаковки

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. План по сокращению использования полимерной упаковки и замене ее на экологически безопасную упаковку утвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.
Ранее Совмин принял постановление, согласно которому использование и продажа пластиковой посуды в заведениях общественного питания будут запрещены в республике с 1 января 2021 года.
"Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку", - говорится в сообщении на сайте Совмина.
Как отметили в пресс-службе, планом, в частности, предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий, создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Планируется увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.
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Кроме того, в стране предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки. В области проведения научных исследований будет реализован план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.
В пресс-службе также добавили, что министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общепита с 1 января 2021 года.