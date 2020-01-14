Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T11:51+0300
https://ria.ru/20200114/1563394000.html
В Белоруссии намерены снизить использование полимерной упаковки
https://cdn25.img.ria.ru/images/150708/35/1507083526_0:331:3264:2167_1036x0_80_0_0_f6b5a11396d95a81328ed89d66a959b5.jpg
РИА Новости

В Белоруссии намерены снизить использование полимерной упаковки

11:51 14.01.2020
147
CC BY 2.0 / velkr0 / bagsПолиэтиленовые пакеты
Полиэтиленовые пакеты
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
МИНСК, 14 янв – РИА Новости. План по сокращению использования полимерной упаковки и замене ее на экологически безопасную упаковку утвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.
Ранее Совмин принял постановление, согласно которому использование и продажа пластиковой посуды в заведениях общественного питания будут запрещены в республике с 1 января 2021 года.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
"Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку", - говорится в сообщении на сайте Совмина.
Как отметили в пресс-службе, планом, в частности, предусмотрены: организация раздельного сбора отходов, относящихся ко вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий, создание объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Планируется увеличение производственных мощностей по выпуску стеклянной тары и по сортировке смешанного стеклобоя.
Пластиковая посуда
19 ноября 2019, 03:24
Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик
Кроме того, в стране предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение объемов производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки. В области проведения научных исследований будет реализован план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.
В пресс-службе также добавили, что министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии совместно с заинтересованными госорганами и организациями определит перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общепита с 1 января 2021 года.
300010
Обсудить 0
БелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
Станция мерто в Неаполе
В Неаполе столкнулись поезда метро
Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов
Эксперт предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции
Пожарные
На заводе ГАЗ произошел пожар
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
Счетная палата выявила проблемы в экспорте сырого леса из страны
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве
Фотомодель Ксения Пунтус
В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Эксперт прокомментировал отказ Хафтара подписать соглашение с ПНС
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе
Певец Тимати
Водителям из клипа Тимати выписали 14 протоколов о нарушениях в Казани
Ракетный комплекс Искандер-М
В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение "Искандеров-М"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Комитет Госдумы по обороне даст оценку ситуации на Ближнем Востоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
Лента новостейМолния