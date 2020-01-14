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Культура
2020-01-14T14:15+0300
https://ria.ru/20200114/1563393948.html
Максим Фадеев заявил, что планирует собрать новую группу Serebro
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РИА Новости

Максим Фадеев заявил, что планирует собрать новую группу Serebro

14:15 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил подписчице, что планирует собрать новую группу Serebro.
"Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой!" — подписал публикацию продюсер.
"Максим, будет новое Серебро?" — спросила в комментариях @natashakrivoruchko2003.
"Да", — ответил ей Фадеев.
В конце октября он объявил о расторжениее контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, в том числе и экс-участницей поп-группы Ольгой Серябкиной (Molly).
Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.
Уже в декабре Фадеев представил группу INKI, выступающую в стиле K-pop.
Группа Serebro была создана в 2006 году. В течение 13 лет ее существования участницы менялись. Так, последними солистками были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.
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