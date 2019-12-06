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2019-12-06T16:47+0300
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
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РИА Новости

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

16:47 06.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь! INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп, — написал Фадеев.
Об участниках пока мало что известно кроме псевдонимов: AIM, ASH, AYU, AYZEN и ERA, также на YouTube можно посмотреть их клип на дебютный трек Drop Top.
"INKI не пытаются вслепую копировать K-pop лидеров индустрии, а создают собственный неповторимый код, где визуальная составляющая является не менее важным фактором, чем музыкальная", — говорится в описании в видео.
Мнения пользователей по поводу новой группы, похожей на популярных артистов из Кореи, в социальных сетях разошлись.
"Зачем копировать так откровенно. Раньше удавалось создавать уникальность", — прокомментировала @daria_gabets.
"Я в этом ничего не понимаю. Если это вам надо, вперед! Мне не нравится и слов не разобрать", — заявила @marinaandreeva196334.
"Так как я слушаю K-рор давно, летаю в Сеул на концерт к айдолу (южнокорейские музыканты, — Прим.ред.). У меня нет слов. Ребята, вы большие молодцы", — похвалила Анастасия Гололобова.
"Неужели и в России дошли до этого. Действительно круто", — поддержала Лида Золотых.
Максим Фадеев
28 ноября, 18:48Культура
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