Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.

Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь! INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп, — написал Фадеев.

Об участниках пока мало что известно кроме псевдонимов: AIM, ASH, AYU, AYZEN и ERA, также на YouTube можно посмотреть их клип на дебютный трек Drop Top.

"INKI не пытаются вслепую копировать K-pop лидеров индустрии, а создают собственный неповторимый код, где визуальная составляющая является не менее важным фактором, чем музыкальная", — говорится в описании в видео.

Мнения пользователей по поводу новой группы, похожей на популярных артистов из Кореи, в социальных сетях разошлись.

"Зачем копировать так откровенно. Раньше удавалось создавать уникальность", — прокомментировала @daria_gabets.

"Я в этом ничего не понимаю. Если это вам надо, вперед! Мне не нравится и слов не разобрать", — заявила @marinaandreeva196334.

"Так как я слушаю K-рор давно, летаю в Сеул на концерт к айдолу (южнокорейские музыканты, — Прим.ред.). У меня нет слов. Ребята, вы большие молодцы", — похвалила Анастасия Гололобова.