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Культура
2020-01-14T11:49+0300
https://ria.ru/20200114/1563393415.html
Водителям из клипа Тимати выписали 14 протоколов о нарушениях в Казани
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РИА Новости

Водителям из клипа Тимати выписали 14 протоколов о нарушениях в Казани

11:49 14.01.2020
1098
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские нашли водителей пяти машин, перекрывших движение в Казани ради съемок клипа на песню Тимати. За нарушение правил дорожного движения на них составлено 14 протоколов, сообщает МВД по Татарстану.
В соцсетях в начале января появился видеоролик, снятый на песню Тимати "Я еду на джипе". В ролике молодые люди на нескольких машинах едут по улицам Казани, устраивая манёвры и перекрывая движение другим автомобилям. Авторы клипа отметили, что "сделали крутой ролик", и извинились перед теми, кто "встал в пробку" из-за съёмок "ради искусства".
Сотрудники ГИБДД управления МВД по Казани изучили появившийся в соцсетях ролик.
"Были установлены государственные регистрационные знаки и марки пяти автомобилей – активных участников данного ролика (Hummer, Land Rover, Mazda 6, BMW X6). Установлено, что указанный видеоролик был снят 13 декабря 2019 года на различных улицах города: Ершова, Сибгата Хакима, мост Миллениум, центр семьи "Казань", - говорится в сообщении.
По информации МВД, водителей машин вызвали в ГИБДД. Молодые люди подтвердили участие в съемках клипа и согласились, что нарушали правила движения.
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