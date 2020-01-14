Водителям из клипа Тимати выписали 14 протоколов о нарушениях в Казани

КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Полицейские нашли водителей пяти машин, перекрывших движение в Казани ради съемок клипа на песню Тимати. За нарушение правил дорожного движения на них составлено 14 протоколов, сообщает МВД по Татарстану.

В соцсетях в начале января появился видеоролик, снятый на песню Тимати "Я еду на джипе". В ролике молодые люди на нескольких машинах едут по улицам Казани, устраивая манёвры и перекрывая движение другим автомобилям. Авторы клипа отметили, что "сделали крутой ролик", и извинились перед теми, кто "встал в пробку" из-за съёмок "ради искусства".

Сотрудники ГИБДД управления МВД по Казани изучили появившийся в соцсетях ролик.

"Были установлены государственные регистрационные знаки и марки пяти автомобилей – активных участников данного ролика (Hummer, Land Rover, Mazda 6, BMW X6). Установлено, что указанный видеоролик был снят 13 декабря 2019 года на различных улицах города: Ершова, Сибгата Хакима, мост Миллениум, центр семьи "Казань", - говорится в сообщении.