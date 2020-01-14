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2020-01-14T11:28+0300
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В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус
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РИА Новости

В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

11:28 14.01.2020
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© StarPro Фотомодель Ксения Пунтус
Фотомодель Ксения Пунтус
© StarPro
Фотомодель Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Модель Ксения Пунтус по-прежнему находится в отделении реанимации Боткинской больницы, посетителей к ней не пускают, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из баров вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находится в отделении анестезиологии и реанимации.
Модель Ксения Пунтус
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"Она по-прежнему находится в отделении реанимации, посетителей к ней не пускают. Родственники могут поговорить с доктором в положенные часы", - сообщили в больнице.
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Ксения ПунтусБольница имени С. П. БоткинаМоскваПроисшествия
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