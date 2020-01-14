В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Модель Ксения Пунтус по-прежнему находится в отделении реанимации Боткинской больницы, посетителей к ней не пускают, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из баров вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находится в отделении анестезиологии и реанимации.
"Она по-прежнему находится в отделении реанимации, посетителей к ней не пускают. Родственники могут поговорить с доктором в положенные часы", - сообщили в больнице.