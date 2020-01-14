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У Ливии сейчас нет государственности, заявил Лавров
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РИА Новости

У Ливии сейчас нет государственности, заявил Лавров

10:44 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Ливия в настоящий момент не обладает государственностью, повторение сирийского сценария было бы для нее хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Вчера, 20:24
Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Ранее Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
10:00
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
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