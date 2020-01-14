У Ливии сейчас нет государственности, заявил Лавров

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Ливия в настоящий момент не обладает государственностью, повторение сирийского сценария было бы для нее хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Если бы Ливия могла стать второй Сирией, то я думаю, ливийский народ оказался бы в выигрыше. Пока, к сожалению, Ливия не является страной, которая обладает государственностью", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

Ранее Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.