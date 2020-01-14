Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", — сказал Путин на встрече с Кудриным в Кремле.