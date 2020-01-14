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Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов
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РИА Новости

Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов

10:39 14.01.2020 (обновлено: 11:41 14.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи
Президент Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи
© РИА Новости
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Президент Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина проконтролировать исполнение национальных проектов.

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", — сказал Путин на встрече с Кудриным в Кремле.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Кудрин: нацпроекты в нынешнем виде будут иметь лишь локальный эффект
Он отметил, что у Счетной палаты часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми экспертами.
"Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", — считает глава государства.
Путин в мае 2018 года подписал указ, в котором утвердил 12 приоритетных национальных проектов по трем основным направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
Эта программа должна обеспечить прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России до 2024 года, поднять уровень жизни и создать условия для самореализации каждого из россиян. Общий объем финансирования за все это время должен составить 25,7 триллиона рублей.
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Алексей КудринВладимир ПутинРоссияЭкономика
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