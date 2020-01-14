Лавров: Россия готова помочь налаживанию диалога между США и Ираном

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Москва готова помочь налаживанию диалога между Соединенными Штатами и Ираном, если обе стороны проявят к этому реальный интерес, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу президента Франции (Эммануэля) Макрона, и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - заявил Лавров, находящийся с визитом в Шри-Ланке.
10 января, 08:00Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.