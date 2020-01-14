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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T10:39+0300
https://ria.ru/20200114/1563391051.html
Лавров: Россия готова помочь налаживанию диалога между США и Ираном
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020934_0:132:2965:1800_1036x0_80_0_0_8817f36030f5eaf408a7e8b4a125b0d9.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия готова помочь налаживанию диалога между США и Ираном

10:34 14.01.2020 (обновлено: 10:39 14.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Москва готова помочь налаживанию диалога между Соединенными Штатами и Ираном, если обе стороны проявят к этому реальный интерес, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу президента Франции (Эммануэля) Макрона, и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - заявил Лавров, находящийся с визитом в Шри-Ланке.
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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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Конфликт США и ИранаСергей ЛавровРоссияИранСШАВ мире
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