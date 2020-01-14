Лавров: Россия готова помочь налаживанию диалога между США и Ираном

"Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу президента Франции (Эммануэля) Макрона, и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - заявил Лавров, находящийся с визитом в Шри-Ланке.