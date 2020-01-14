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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T12:02+0300
https://ria.ru/20200114/1563390636.html
Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/79/1556107966_81:333:2919:1929_1036x0_80_0_0_93ba90d55ca81444c7b0818ac108b39e.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток

10:26 14.01.2020 (обновлено: 12:02 14.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Межведомственная работа по оценке безопасности полетов Ближнем Востоке после ЧП со сбитым Boeing идет, МИД в одиночку не решает такие вопросы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб в части компетенций правительства провести анализ угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке. Кроме того, заместителю председателя правительства Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину было поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
11 января, 14:22
Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП
"МИД в одиночку такие вопросы решать не может, мы взаимодействуем с нашими коллегами из специальных служб и, конечно же, с экспертами по безопасности из гражданской авиации. По итогам коллективного анализа, с опорой на мнение профессионалов в этой области мы информируем наших граждан через специальное приложение на сайте нашего министерства", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Конфликт США и ИранаТуризмСергей ЛавровМИД РФШри-ЛанкаРоссияКрушение украинского самолета в ИранеБлижний ВостокИракИранВ мире
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