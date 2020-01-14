Лавров призвал побуждать стороны ливийского конфликта договариваться

КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация - мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Халифа Хафтар попросил дополнительное время. Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.