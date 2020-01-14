Лавров призвал побуждать стороны ливийского конфликта договариваться

"Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация - мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой.