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Лавров призвал побуждать стороны ливийского конфликта договариваться
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РИА Новости

Лавров призвал побуждать стороны ливийского конфликта договариваться

10:30 14.01.2020 (обновлено: 13:05 14.01.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, а также Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Катар, Российская Федерация - мы хотим сложить воедино, и все мы действуем в одном направлении и побуждаем все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой.

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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМИД РФЕвросоюзМуаммар КаддафиООНСергей ЛавровЛивияШри-ЛанкаВ мире
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