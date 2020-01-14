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Ливийскую государственность разбомбила НАТО, заявил Лавров
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РИА Новости

Ливийскую государственность разбомбила НАТО, заявил Лавров

10:17 14.01.2020 (обновлено: 11:27 14.01.2020)
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoСгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи. Архивное фото
КОЛОМБО, 14 янв — РИА Новости. В Ливии сейчас нет государственности, ее в 2011 году уничтожила НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.
Лавров также добавил, что над созданной альянсом проблемой работают много стран — Германия, Франция, Италия, а также Алжир, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, Россия.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось: итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
10:00
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Вчера, 20:24
Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
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Обсудить 21
Файез ас-СарраджХалифа ХафтарНАТОМуаммар КаддафиЛивияКоломбоОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМИД РФШри-ЛанкаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Лавров признан лучшим министром МИД планеты. Уж точно не вам судить о нем и выглядит это смешно. Вы морекопатели, совсем потерялись в этом мире.
14 января, 11:31
llevone2017
4141006
Но самое интересное, что даже простые ливийцы имели среднеевропейский уровень доходов и уровень жизни, но и там сумели разрушить государство! Теперь Ливия отброшена в средневековье! Такое вот оно продвижение западных ценностей насильственным путем!
14 января, 11:44
ВРВиктор Ростов
4600001
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