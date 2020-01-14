Ливийскую государственность разбомбила НАТО, заявил Лавров

"Последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.