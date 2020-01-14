Ливийскую государственность разбомбила НАТО, заявил Лавров

КОЛОМБО, 14 янв — РИА Новости. В Ливии сейчас нет государственности, ее в 2011 году уничтожила НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.
Лавров также добавил, что над созданной альянсом проблемой работают много стран — Германия, Франция, Италия, а также Алжир, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, Россия.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось: итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
Ситуация в Ливии
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.