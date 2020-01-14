ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы.