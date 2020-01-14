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ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:13 14.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики семь мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы.
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