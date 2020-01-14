Главы МИД России и Индии обсудят двусторонние отношения

"Честный ответ - возможно (обсуждать будем - ред.), все... Двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке. Множество событий происходит на Ближнем Востоке - в Иране, Сирии, Ливии", - сказал журналистам глава индийского МИД, отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи.