Главы МИД России и Индии обсудят двусторонние отношения

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 15 января в Нью-Дели планирует обсудить двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Ливии.
"Честный ответ - возможно (обсуждать будем - ред.), все... Двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке. Множество событий происходит на Ближнем Востоке - в Иране, Сирии, Ливии", - сказал журналистам глава индийского МИД, отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 15 января в Нью-Дели Лавров проведет переговоры со своим индийским коллегой.