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В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
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РИА Новости

В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов

10:04 14.01.2020 (обновлено: 10:10 14.01.2020)
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© Фото : страниза во ВКонткте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"Цистерны с дизельным топливом, сошедшие с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
Цистерны с дизельным топливом, сошедшие с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
© Фото : страниза во ВКонткте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
"Сообщение о сходе с рельсов пяти цистерн с дизельным топливом поступило в 00.10. В результате инцидента пострадавших нет, разлива топлива не произошло, экологическая ситуация в норме", - сказала собеседница агентства.
Цистерны
2 сентября 2019, 12:52
В Ленинградской области тепловоз и два пустых вагона сошли с рельсов
По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД), сход пяти вагонов произошел в понедельник около 21 часа на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский во время маневровых работ.
"В результате произошедшего пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте работал восстановительный поезд. Восстановительные работы завершены в 5.40 мск", - говорится в сообщении ОЖД.
Отмечается, что на движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла.
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