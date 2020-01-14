В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
"Сообщение о сходе с рельсов пяти цистерн с дизельным топливом поступило в 00.10. В результате инцидента пострадавших нет, разлива топлива не произошло, экологическая ситуация в норме", - сказала собеседница агентства.
2 сентября 2019, 12:52В Ленинградской области тепловоз и два пустых вагона сошли с рельсов
По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД), сход пяти вагонов произошел в понедельник около 21 часа на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский во время маневровых работ.
"В результате произошедшего пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте работал восстановительный поезд. Восстановительные работы завершены в 5.40 мск", - говорится в сообщении ОЖД.
Отмечается, что на движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла.