Журнал Forbes перезапустит печатную версию издания для женщин

"В 2020 году Forbes перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес – первый мартовский номер будет приурочен к 10-летию Forbes Woman в России", - говорится в сообщении.

В номере, по данным Forbes, будет опубликован новый рейтинг – "20 лучших российских компаний для женской карьеры". Журналисты, согласно информации издания, также поговорили с ключевыми героинями Forbes Woman о том, что должно измениться в российском бизнесе для обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин.