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Журнал Forbes перезапустит печатную версию издания для женщин
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РИА Новости

Журнал Forbes перезапустит печатную версию издания для женщин

09:47 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCтенд финансово-экономического журнала "Forbes.ru"
Cтенд финансово-экономического журнала Forbes.ru
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Cтенд финансово-экономического журнала "Forbes.ru" . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Журнал Forbes перезапускает печатную версию своего издания Forbes Woman, первый номер выйдет в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе издания.
"В 2020 году Forbes перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес – первый мартовский номер будет приурочен к 10-летию Forbes Woman в России", - говорится в сообщении.
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В номере, по данным Forbes, будет опубликован новый рейтинг – "20 лучших российских компаний для женской карьеры". Журналисты, согласно информации издания, также поговорили с ключевыми героинями Forbes Woman о том, что должно измениться в российском бизнесе для обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин.
Владелец Forbes Russia Магомед Мусаев связал возвращение печатной версии Forbes Woman с возросшей актуальностью гендерной темы, в том числе в России.
Forbes Woman, по данным пресс-службы, выходит с 2009 года. Последний два года журнал существовал в онлайн-версии. Осенью 2019 года издание отметило 10-летний юбилей.
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