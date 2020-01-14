Кудрин призвал расширять полномочия парламента в России

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Систему органов власти в РФ необходимо совершенствовать, в том числе расширять полномочия парламента, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в июле 2019 года в статье в "Парламентской газете" предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабинета министров, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что точка зрения председателя нижней палаты парламента является темой для дискуссии, но позиции по ней пока нет.
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"Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента", - сказал Кудрин.