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Кудрин призвал расширять полномочия парламента в России
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РИА Новости

Кудрин призвал расширять полномочия парламента в России

09:42 14.01.2020 (обновлено: 10:09 14.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Систему органов власти в РФ необходимо совершенствовать, в том числе расширять полномочия парламента, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в июле 2019 года в статье в "Парламентской газете" предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабинета министров, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что точка зрения председателя нижней палаты парламента является темой для дискуссии, но позиции по ней пока нет.
Владимир Жириновский
17 июля 2019, 14:19
Жириновский поддержал предложение расширить полномочия парламента
"Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента", - сказал Кудрин.
Читайте полный текст интервью Алексея Кудрина >>
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Алексей КудринГосдума РФРоссияПолитика
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