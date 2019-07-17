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РИА Новости

Володин считает, что Дума должна участвовать в формировании правительства

Вчера, 08:45
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Было бы правильным, чтобы Госдума участвовала в консультациях при назначении членов правительства, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации", - говорится в статье Володина, опубликованной в "Парламентской газете".
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Он пояснил, что сегодня в соответствии с конституцией РФ Государственная дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. Но формирование самого правительства на практике осуществляется премьер-министром. Таким образом, президент России принимает решение о составе правительства по представлению премьера, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.
"При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций. В соответствии с конституцией и Федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров", - написал Володин.
"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию", - считает Володин.
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