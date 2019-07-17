Володин считает, что Дума должна участвовать в формировании правительства

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Было бы правильным, чтобы Госдума участвовала в консультациях при назначении членов правительства, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации", - говорится в статье Володина, опубликованной в "Парламентской газете"

Он пояснил, что сегодня в соответствии с конституцией РФ Государственная дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. Но формирование самого правительства на практике осуществляется премьер-министром. Таким образом, президент России принимает решение о составе правительства по представлению премьера, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам.

"При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций. В соответствии с конституцией и Федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров", - написал Володин.