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Кудрин счел ограничение числа президентских сроков рациональным
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РИА Новости

Кудрин счел ограничение числа президентских сроков рациональным

09:40 14.01.2020 (обновлено: 10:08 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума 2018
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возможное ограничение числа президентских сроков двумя является нормальной, рациональной мерой, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в статье Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
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"Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово "подряд", на мой взгляд, – нормальная, рациональная мера", - сказал Кудрин в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Алексея Кудрина >>
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Алексей КудринРоссияЭкономика
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