С Эльбруса эвакуировали получившего травмы альпиниста из Белоруссии

НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Альпинист из Белоруссии получил травмы во время восхождения на Эльбрус, его эвакуировали с горы спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
"Во вторник на высоте 4800 метров в районе скал Пастухова на Эльбрусе альпинист-одиночка 1983 года рождения из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи", - говорится в сообщении.
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По данным МЧС, спортсмен зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"В 7.25 мск во вторник спасатели спустили альпиниста, получившего травмы грудной клетки, на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - отмечает ведомство.
Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.