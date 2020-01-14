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С Эльбруса эвакуировали получившего травмы альпиниста из Белоруссии
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РИА Новости

С Эльбруса эвакуировали получившего травмы альпиниста из Белоруссии

09:36 14.01.2020
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© Фото : Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус
© Фото : Pixabay/ kaliberda
Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 янв – РИА Новости. Альпинист из Белоруссии получил травмы во время восхождения на Эльбрус, его эвакуировали с горы спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
"Во вторник на высоте 4800 метров в районе скал Пастухова на Эльбрусе альпинист-одиночка 1983 года рождения из Минска получил травму вследствие падения и попросил о помощи", - говорится в сообщении.
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По данным МЧС, спортсмен зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"В 7.25 мск во вторник спасатели спустили альпиниста, получившего травмы грудной клетки, на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - отмечает ведомство.
Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовало шестеро спасателей и две единицы техники.
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ЭльбрусБелоруссияПроисшествия
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