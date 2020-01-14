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Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР
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РИА Новости

Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР

09:04 14.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново в понедельник, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 12 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
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"За 13 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела. В результате агрессии украинских боевиков ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике Голубовскому из минометов калибром 82 миллиметра и Калиново из стрелкового оружия.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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