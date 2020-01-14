Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР

Политолог – украинским властям: "Придите в себя!" В Крыму призвали Украину "очнуться от пещерной русофобии". В эфире радио Sputnik политолог, пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот поддержал эти призывы, отметив, что "майданный морок" вредит самому украинскому государству.