Сотрудник Народной милиции погиб в результате обстрела, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново в понедельник, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 12 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 13 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела. В результате агрессии украинских боевиков ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР.
По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике Голубовскому из минометов калибром 82 миллиметра и Калиново из стрелкового оружия.
Вчера, 13:53Сказано в эфиреПолитолог – украинским властям: "Придите в себя!" В Крыму призвали Украину "очнуться от пещерной русофобии". В эфире радио Sputnik политолог, пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот поддержал эти призывы, отметив, что "майданный морок" вредит самому украинскому государству.