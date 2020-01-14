Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

"И мужчину, и подростка полицейские доставили в полицейскую часть, где в деталях опросили. Девочку передали лично в руки матери. Несмотря на то что визуально с ребенком все в порядке, представители МВД направили девочку на медицинское обследование, по результатам которого все собранные материалы органы внутренних дел передадут нашим коллегам в Следственный комитет по подследственности", — заключил Горелых.