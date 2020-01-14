Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"История, связанная с таинственным исчезновением школьницы, приехавшей из Ревды к своей бабушке в Верхнюю Пышму, к счастью, закончилась благополучно", — сказал он.
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По словам Горелых, накануне вечером сотрудники уголовного розыска обнаружили девочку в районе улицы Ясной в Екатеринбурге. Она находилась в легковом автомобиле Skoda Rapid вместе с 35-летним мужчиной из Новоуральска.
Восьмиклассница пропала вечером 6 января, после того как вышла из дома подруги. Горелых рассказал, что у девушки и раньше случались загулы, но родители не обращались в полицию, потому что она вскоре возвращалась.
Целую неделю школьницу искали волонтеры и полиция. Но, как выяснилось, все это время она провела на съемной квартире у своего знакомого, потому что ей "захотелось вкусить все прелести самостоятельной взрослой жизни".
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Как уточнил Горелых, знакомым девочки оказался несудимый и неженатый работник службы доставки коммерческого предприятия. По словам представителя МВД, каких-либо насильственных действий в отношении девочки не совершалось.
"И мужчину, и подростка полицейские доставили в полицейскую часть, где в деталях опросили. Девочку передали лично в руки матери. Несмотря на то что визуально с ребенком все в порядке, представители МВД направили девочку на медицинское обследование, по результатам которого все собранные материалы органы внутренних дел передадут нашим коллегам в Следственный комитет по подследственности", — заключил Горелых.