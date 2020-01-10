СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту пропажи пятнадцатилетней школьницы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом четыре дня назад, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
Восьмиклассница пропала после выхода из дома подруги вечером 6 января. Как уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, школьница раньше уходила из дома, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась. Полиция отрабатывает круг связей ребенка и проверяет возможные места ее нахождения.
"Пятнадцатилетняя жительница города Ревда Виктория Логиновских, приехав в гости в город Верхняя Пышма, ушла в неизвестном направлении. Позднее появилась информация о том, что девушку видели в городе Екатеринбург, на территории Октябрьского административного района. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
СК просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девушки, сообщить данную информацию по телефонам следственного отдела.
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