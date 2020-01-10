СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом

Восьмиклассница пропала после выхода из дома подруги вечером 6 января. Как уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, школьница раньше уходила из дома, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась. Полиция отрабатывает круг связей ребенка и проверяет возможные места ее нахождения.