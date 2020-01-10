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https://ria.ru/20200110/1563262941.html
СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом
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РИА Новости

СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом

16:49 10.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту пропажи пятнадцатилетней школьницы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом четыре дня назад, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
Восьмиклассница пропала после выхода из дома подруги вечером 6 января. Как уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, школьница раньше уходила из дома, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась. Полиция отрабатывает круг связей ребенка и проверяет возможные места ее нахождения.
"Пятнадцатилетняя жительница города Ревда Виктория Логиновских, приехав в гости в город Верхняя Пышма, ушла в неизвестном направлении. Позднее появилась информация о том, что девушку видели в городе Екатеринбург, на территории Октябрьского административного района. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
СК просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девушки, сообщить данную информацию по телефонам следственного отдела.
Автомобиль Следственного комитета России
9 января, 21:28
Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе
002210
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Валерий ГорелыхСледственный комитет РФСвердловская областьВерхняя ПышмаРоссияПроисшествия
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