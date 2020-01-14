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Счетная плата представит отчет о дивидендной политике госкомпаний
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РИА Новости

Счетная плата представит отчет о дивидендной политике госкомпаний

08:58 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ в феврале завершит подготовку отчета по итогам проверки дивидендной политики госкомпаний, рассказал в интервью РИА Новости глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"Проводим проверку и в отношении дивидендной политики госкомпаний - в феврале будем рассматривать отчет", - сказал Кудрин.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Осенью при рассмотрении Госдумой закона о федеральном бюджете на 2020 -2022 годы Кудрин предупреждал, что прогноз по дивидендам госкомпаний в нем, возможно, завышен. Он напомнил, что прогноз по этим доходам на 2019 год изначально составлял 588 миллиардов рублей, но в первых же поправках весной он был снижен до 443 миллиардов рублей.
В законе о бюджете на 2020 год доходы от дивидендов госкомпаний запланированы на уровне 543 миллиарда рублей.
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