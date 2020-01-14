Счетная плата представит отчет о дивидендной политике госкомпаний

Осенью при рассмотрении Госдумой закона о федеральном бюджете на 2020 -2022 годы Кудрин предупреждал, что прогноз по дивидендам госкомпаний в нем, возможно, завышен. Он напомнил, что прогноз по этим доходам на 2019 год изначально составлял 588 миллиардов рублей, но в первых же поправках весной он был снижен до 443 миллиардов рублей.