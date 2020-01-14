Счетная плата представит отчет о дивидендной политике госкомпаний

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ в феврале завершит подготовку отчета по итогам проверки дивидендной политики госкомпаний, рассказал в интервью РИА Новости глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"Проводим проверку и в отношении дивидендной политики госкомпаний - в феврале будем рассматривать отчет", - сказал Кудрин.
Осенью при рассмотрении Госдумой закона о федеральном бюджете на 2020 -2022 годы Кудрин предупреждал, что прогноз по дивидендам госкомпаний в нем, возможно, завышен. Он напомнил, что прогноз по этим доходам на 2019 год изначально составлял 588 миллиардов рублей, но в первых же поправках весной он был снижен до 443 миллиардов рублей.
В законе о бюджете на 2020 год доходы от дивидендов госкомпаний запланированы на уровне 543 миллиарда рублей.