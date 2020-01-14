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В Приморье ищут двух пропавших подростков
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РИА Новости

В Приморье ищут двух пропавших подростков

08:20 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает двух подростков - девочку и мальчика, пропавших в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
"Полиция разыскивает несовершеннолетних, пропавших в Уссурийске. В отдел МВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Одна пропавшая - девочка 2005 года рождения, на вид ей 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавая, русые волосы до плеч. Была одета в синий пуховик, белую шапку и штаны цвета хаки. Пропавший мальчик - 2006 года рождения. На вид ему 14-15 лет, рост 180 сантиметров, худощавый, темно-русые кудрявые волосы, из-за плохого зрения сильно прищуривает глаза. Был одет в серую куртку, черные джинсы. Подросток носит очки и сутулится.
Волонтеры в соцсетях сообщают, что мальчик - из села Камень-Рыболов Ханкайского района, а девочка - из Уссурийска.
Представитель регионального УМВД уточнил РИА Новости, что подростки пропали вместе.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Приморский крайУссурийскПроисшествия
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