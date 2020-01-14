Супруга Бута сообщила о его переводе в спецблок для террористов

"Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы. <...> На общем строгом режиме Виктор мог звонить домой каждый день. А тут от него не было звонков с четверга и до понедельника. Вчера он позвонил маме и мне, ему разрешили два звонка подряд только потому, что это был его день рождения. В этом блоке разрешены только два звонка в неделю, и то их надо заказывать заранее, за две недели", — сказала она.

Алла Бут добавила, что из списка разрешенных контактов, а значит, и из тюремной системы электронной почты и телефонной связи удалят адреса и телефоны тех, с кем россиянин переписывался и разговаривал, кроме ближайших родственников. Следовательно, Буту придется заново подавать заявки на внесение друзей в список контактов.

Собеседница агентства также рассказала, что получила первое электронное письмо от мужа, написанное в спецблоке и датированное 10 января.

"Всем привет! Вчера (9 января) меня вызвали в офис тюремного лейтенанта и перевели обратно в спецблок, через три года и три месяца после того, как я его покинул. О причинах перевода мне ничего не сообщили, никакого рапорта о происшествии, в связи с которым могло бы быть принято такое решение, составлено не было", — написал Виктор Бут.

"Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима. <...> Если это наказание за что-то, то Виктору должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания. <...> А тут — ни слова, ни звука. Как будто не человек, а вещь, — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно. США обвиняют Россию в "жестоком обращении" с американцем Уиланом, арестованным за шпионаж. Индейку ему не разрешили съесть в американский День благодарения! А сами они с россиянами творят в своих тюрьмах что хотят", — добавила супруга Бута.

По словам Аллы Бут, она сообщила о ситуации в посольство России в Вашингтоне. В ближайшее время будет направлен запрос через Госдепартамент в Бюро тюрем США. Кроме того, российские дипломаты попробуют дозвониться до руководства Мэрион и узнать причины перевода.

Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) — полностью закрытые подразделения в американских тюрьмах для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, где находится Бут, и в тюрьме Терра Хот в штате Индиана.

CMU были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом, которое последовало только спустя четыре года. С самого начала американские правозащитные организации ставят вопрос о неконституционности этой системы.

Дело Виктора Бута

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.