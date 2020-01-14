Супруга Бута сообщила о его переводе в спецблок для террористов

"Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы. <...> На общем строгом режиме Виктор мог звонить домой каждый день. А тут от него не было звонков с четверга и до понедельника. Вчера он позвонил маме и мне, ему разрешили два звонка подряд только потому, что это был его день рождения. В этом блоке разрешены только два звонка в неделю, и то их надо заказывать заранее, за две недели", — сказала она.
"Всем привет! Вчера (9 января) меня вызвали в офис тюремного лейтенанта и перевели обратно в спецблок, через три года и три месяца после того, как я его покинул. О причинах перевода мне ничего не сообщили, никакого рапорта о происшествии, в связи с которым могло бы быть принято такое решение, составлено не было", — написал Виктор Бут.