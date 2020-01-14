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Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа

07:17 14.01.2020
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© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп
© Depositphotos / stokkete
Грипп. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, что профилактикой гриппа и ОРВИ для тех, кто по каким-либо причинам не может пройти вакцинацию, является здоровый образ жизни, сообщается на сайте ведомства.
"Не все группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам (аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др.). Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья, а также способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.
Роспотребнадзор напомнил, что ЗОЖ предусматривает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, отказ от вредных привычек, двигательную активность, соблюдение правил личной гигиены, а также умение управлять своими эмоциями.
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