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В Китае прокомментировали возможный рост импорта товаров США
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РИА Новости

В Китае прокомментировали возможный рост импорта товаров США

07:06 14.01.2020
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Наращивание импорта американских товаров, которое возможно по итогам подписания первой части торгового соглашения с США, не повлияет на объем торговли Китая с другими странами, заявил на пресс-конференции во вторник замглавы главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что первая часть торговой сделки включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на 200 миллиардов долларов в течение двух лет.
"Касательно того, отразится ли на объеме экспорта в Китай из других стран то, что КНР увеличит импорт американских товаров в случае подписания торгового соглашения с США, могу сказать, что, на мой взгляд, не отразится", - заявил Цзоу Чжиу.
Он пояснил это тем, что "китайский рынок достаточно большой, а торговля диверсифицирована".
"Надеюсь, что при общих усилиях Китая и США, торгово-экономические отношения двух стран достигнут нового прогресса и будут взаимовыгодны, что благоприятно не только для торгово-экономического развития двух стран, но и всего мира", - добавил он.
Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.
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