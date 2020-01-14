СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, отмечает издание.