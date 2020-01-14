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2020-01-14T12:15+0300
https://ria.ru/20200114/1563385585.html
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
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РИА Новости

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

05:54 14.01.2020 (обновлено: 12:15 14.01.2020)
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© AFP 2019 / STRПорт Циндао, Китай
Порт Циндао, Китай
© AFP 2019 / STR
ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Первая часть торговой сделки между США и Китаем включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, отмечает издание.
Ранее аналитики прогнозировали, что договор затронет три отрасли.
Подписание первой фазы ожидается на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этого в Вашингтон.
Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам по второй части сделки.
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КитайСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Американские промышленные товары? Это что, анекдот такой? ))) Продавать мировые товары из США поменяв шильдик на "маде ин юэсэй", выкупить лицензию у производителя, или вообще скупить производство мошенническим путем, это называется теперь "американские промышленные товары"?! о_О Пусть США не смешит весь мир, где денежной массы выпущено больше чем производит вся промышленность США.. ))
14 января, 09:12
ФрФиолетовый рассвет
24149103
Так преподнесли информацию, что только Китай будет закупать товары в США, отсюда у многих недоумение...и вывод, что Китай пошел на попятную, дайте больше информации, этим СМИ главное ненавистный огонек разжечь в глазах читателей.
14 января, 07:54
Владимир Владимирович
4310004
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