СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Первая часть торговой сделки между США и Китаем включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, отмечает издание.
Ранее аналитики прогнозировали, что договор затронет три отрасли.
Подписание первой фазы ожидается на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этого в Вашингтон.
Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам по второй части сделки.