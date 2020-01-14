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2020-01-14T06:57+0300
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Жителя Камчатки приговорили к 3 годам условно за избиение племянника
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РИА Новости

Жителя Камчатки приговорили к 3 годам условно за избиение племянника

06:57 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 янв - РИА Новости. Житель города Елизово, который систематически избивал находящегося под опекой трёхлетнего племянника, приговорён судом к лишению свободы сроком на три года и один месяц условно, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
Это дело получило большой общественный резонанс после того, как в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл на Камчатке прошлым летом. Видео, на котором женщина кричит на малыша и бьёт его, было снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. Причём в момент опубликования ролика, дядя мальчика уже проходил обвиняемым по делу об истязании малолетнего ребёнка.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении СК.
Там также отмечают, что мужчина знал о фактах жестокого обращения его супруги в отношении ребенка, однако не пресёк её действия. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело об истязании мальчика.
По данным прокуратуры края, на допросе она созналась, что не менее трех раз наносила мальчику удары ладонью и кулаком по телу и голове, била его по лицу. Один из этих эпизодов и был запечатлен на видео, вызвавшем большой общественный резонанс.
Уголовное дело
24 декабря 2019, 13:48
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