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В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook
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РИА Новости

В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

06:27 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд компании Facebook
Стенд компании Facebook
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Facebook. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд США отклонил повторный иск российского онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) против Facebook за блокировку учетных записей, говорится в решении федерального судьи в Калифорнии Люси Кох.
"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
Судья заявила, что ФАН, как и в первом иске, не предоставило убедительных для суда доказательств нарушения Первой поправки к конституции США о свободе слова. Кроме того, судья заявила, что истцы уже не в первый раз не могут устранить "недочеты" в деле. Это, по заявлению Кох, позволяет запретить подавать повторные иски. Таким образом, нынешнее решение ставит точку в попытках ФАН судиться с Facebook в США.
В августе суд в Калифорнии отказал ФАН в первом иске к Facebook, не усмотрев в действиях социальной сети нарушения законов. Однако тогда суд разрешил ФАН подать "исправленный" иск с другой аргументацией.
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ФАН и его гендиректор Евгений Зубарев требовали запретить Facebook блокировать учетные записи агентства. Также ФАН требовало не названную в иске сумму возмещения ущерба и юридических расходов истца.
Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев в апреле 2018 года в иске потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда - наложить на соцсеть штраф.
Ранее министерство юстиции США обвинило сотрудницу ФАН Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года. Также спецпрокурор Роберт Мюллер обвинял во вмешательстве в выборы основателя и первого генерального директора ФАН Александру Крылову. ФАН и "Агентство интернет-исследований" оказались в списках американских санкций по аналогичным обвинениям наряду с другими российскими компаниями и физлицами. Все обвиненные властями США отрицают свою причастность к вмешательству в американские выборы.
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