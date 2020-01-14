В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд Суд США отклонил повторный иск российского онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) против Facebook за блокировку учетных записей, говорится в решении федерального судьи в Калифорнии Люси Кох.

"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.

Судья заявила, что ФАН, как и в первом иске, не предоставило убедительных для суда доказательств нарушения Первой поправки к конституции США о свободе слова. Кроме того, судья заявила, что истцы уже не в первый раз не могут устранить "недочеты" в деле. Это, по заявлению Кох, позволяет запретить подавать повторные иски. Таким образом, нынешнее решение ставит точку в попытках ФАН судиться с Facebook в США.

В августе суд в Калифорнии отказал ФАН в первом иске к Facebook, не усмотрев в действиях социальной сети нарушения законов. Однако тогда суд разрешил ФАН подать "исправленный" иск с другой аргументацией.

ФАН и его гендиректор Евгений Зубарев требовали запретить Facebook блокировать учетные записи агентства. Также ФАН требовало не названную в иске сумму возмещения ущерба и юридических расходов истца.

Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев в апреле 2018 года в иске потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда - наложить на соцсеть штраф.