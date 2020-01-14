Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-14T05:34+0300
https://ria.ru/20200114/1563385414.html
Россия и КНР обсуждают строительство в космосе большого телескопа
https://cdn25.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_1611979afb93a0b77c467973d48fafe5.jpg
РИА Новости

Россия и КНР обсуждают строительство в космосе большого телескопа

05:34 14.01.2020
578
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты России и Китая подготовили совместную концепцию проекта первого в мире крупного космического телескопа, сборку которого необходимо вести на околоземной орбите под присмотром космонавтов роботизированными манипуляторами, а для запуска элементов потребуется сверхтяжелая ракета, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков - один из исполнителей проекта.
"Китайские коллеги обратились в наш институт, чтобы мы стали научной организацией телескопа, который они собираются продвигать. От нас они хотели бы получить научное обоснование проекта, а также участие научными приборами. То есть телескоп делают они, а спектрограф - Россия. У нас задел по научной аппаратуре имеется", - рассказал Сачков.
По его словам, Китай со своей стороны вложит в проект технологии производства зеркал для космического телескопа и технологии сборки крупных структур в космосе. Соответствующий опыт КНР планирует получить в ближайшие годы во время развертывания на своей орбитальной станции двухметрового телескопа, пояснил Сачков.
Проект российско-китайского телескопа On-orbit Assembling Space Telescope (OAST) разрабатывается Институтом оптики, точной механики и физики Китайской академии наук и Институтом астрономии РАН. Телескоп должен стать своеобразным ответом на американский телескоп James Webb Space Telescope (создается на замену Hubble Space Telescope), пояснил Сачков.
Три планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
20 декабря 2019, 15:01РИА Наука
Телескоп "Хаббл" обнаружил сверхлегкие планеты
Ученый рассказал, что создание 10-метрового космического телескопа пока не включено ни в китайские, ни в российские космические программы, поэтому не имеет финансирования и выполняется учеными двух стран в инициативном порядке.
"Пока мы готовим инженерную записку по проекту, чтобы потом ее предложить "Роскосмосу" и РАН", - сказал Сачков.
"В проекте нужно участвовать, потому что если Китай взялся, то он в любом случае сделает, но самостоятельно", - сказал ученый.

Взгляд в небо

Создание телескопа, по словам Сачкова, займет не менее 10 лет, соответственно, он может быть создан в 2030-х годах.
"Крупный космический телескоп оптического, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов, безусловно, будет одним из ключевых инструментов для исследования Вселенной в этот период", - говорится, в свою очередь, в совместном докладе специалистов двух стран (с соавторством Сачкова), опубликованном в научном журнале "Вестник НПО им. Лавочкина".
OAST должен будет вести наблюдения в диапазонах от ближнего ультрафиолета до среднего инфракрасного. Общим с американским телескопом James Webb у него станет принцип сборки - большого зеркала из шестигранных сегментов. Если у американского телескопа их 12, объединенных в 6,5-метровое зеркало, то российско-китайский телескоп должен быть 10-метровым и состоять из 36 сегментов.
Восход Солнца
5 января, 13:42
Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу
Такие габариты, по данным ученых, невозможно собрать и протестировать на Земле, поэтому сборку и юстировку впервые в истории предлагается проводить на орбите под присмотром экипажа рядом находящейся космической станции. Саму сборку предполагается вести с помощью двух роботизированных манипуляторов. После этого уже готовый и протестированный телескоп будет отправлен в точку либрации L2 системы Земля-Солнце, где гравитация планеты и звезды равносильны, а значит, космический аппарат все время находится в одной точке.
Для запуска составных частей телескопа OAST на околоземную орбиту потребуется, по расчетам ученых, один пуск разрабатываемой в России сверхтяжелой ракеты, либо три пуска ракеты тяжелого класса. К таким ракетам относятся российские "Ангара" и "Протон", однако ученые в качестве примера указывают возможный запуск на китайской ракете CZ-5B.
В случае успешной сборки и работы телескопа в космосе для его обслуживания, ремонта и модернизации предлагается отправить специальный обслуживающий космический аппарат. В этом случае срок службы телескопа превысит 30 лет, говорится в статье.
При этом для обзора всей видимой Вселенной телескопу хватит одного года. Помимо общего обзора неба, ученые планируют получать снимки разнообразных астрофизических объектов в разных диапазонах, изучать экзопланеты (планеты у других звезд) и атмосферы у экзопланет, подобных Земле и Венере.
Международная космическая станция
11 января, 03:04РИА Наука
Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
1701001
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомИнститут астрономии РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосКитайРоссия
Рекомендуем
Предсолярные зерна карбида кремния, обнаруженные в Мурчисонском метеорите, являются звездной пылью, образовавшейся пять-семь миллиардов лет назад
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Так в представлении художника выглядит мощный гамма-всплеск в двойной звездной системе
Самые яркие взрывы происходят в двойных звездных системах
Режиссер Роберт Земекис
Режиссер Роберт Земекис снимет научно-фантастический фильм
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о расследовании ФБР одной тысячи связанных с Китаем дел
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео сравнил инфраструктуру Huawei с советской
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
СМИ: японский миллиардер ищет девушку, которая полетит с ним на Луну
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео заявил, что США уведомляли посольства о готовящейся атаке Ирана
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Подписание документов по результатам российско-китайских переговоров
Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Южная Корея может попросить исключения из санкций для проектов с КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
Лента новостейМолния