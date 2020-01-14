Россия и КНР обсуждают строительство в космосе большого телескопа

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты Специалисты России Китая подготовили совместную концепцию проекта первого в мире крупного космического телескопа, сборку которого необходимо вести на околоземной орбите под присмотром космонавтов роботизированными манипуляторами, а для запуска элементов потребуется сверхтяжелая ракета, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков - один из исполнителей проекта.

"Китайские коллеги обратились в наш институт, чтобы мы стали научной организацией телескопа, который они собираются продвигать. От нас они хотели бы получить научное обоснование проекта, а также участие научными приборами. То есть телескоп делают они, а спектрограф - Россия. У нас задел по научной аппаратуре имеется", - рассказал Сачков.

По его словам, Китай со своей стороны вложит в проект технологии производства зеркал для космического телескопа и технологии сборки крупных структур в космосе. Соответствующий опыт КНР планирует получить в ближайшие годы во время развертывания на своей орбитальной станции двухметрового телескопа, пояснил Сачков.

Проект российско-китайского телескопа On-orbit Assembling Space Telescope (OAST) разрабатывается Институтом оптики, точной механики и физики Китайской академии наук и Институтом астрономии РАН. Телескоп должен стать своеобразным ответом на американский телескоп James Webb Space Telescope (создается на замену Hubble Space Telescope), пояснил Сачков.

Ученый рассказал, что создание 10-метрового космического телескопа пока не включено ни в китайские, ни в российские космические программы, поэтому не имеет финансирования и выполняется учеными двух стран в инициативном порядке.

"Пока мы готовим инженерную записку по проекту, чтобы потом ее предложить "Роскосмосу" и РАН", - сказал Сачков.

"В проекте нужно участвовать, потому что если Китай взялся, то он в любом случае сделает, но самостоятельно", - сказал ученый.

Взгляд в небо

Создание телескопа, по словам Сачкова, займет не менее 10 лет, соответственно, он может быть создан в 2030-х годах.

"Крупный космический телескоп оптического, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов, безусловно, будет одним из ключевых инструментов для исследования Вселенной в этот период", - говорится, в свою очередь, в совместном докладе специалистов двух стран (с соавторством Сачкова), опубликованном в научном журнале "Вестник НПО им. Лавочкина".

OAST должен будет вести наблюдения в диапазонах от ближнего ультрафиолета до среднего инфракрасного. Общим с американским телескопом James Webb у него станет принцип сборки - большого зеркала из шестигранных сегментов. Если у американского телескопа их 12, объединенных в 6,5-метровое зеркало, то российско-китайский телескоп должен быть 10-метровым и состоять из 36 сегментов.

Такие габариты, по данным ученых, невозможно собрать и протестировать на Земле, поэтому сборку и юстировку впервые в истории предлагается проводить на орбите под присмотром экипажа рядом находящейся космической станции. Саму сборку предполагается вести с помощью двух роботизированных манипуляторов. После этого уже готовый и протестированный телескоп будет отправлен в точку либрации L2 системы Земля-Солнце, где гравитация планеты и звезды равносильны, а значит, космический аппарат все время находится в одной точке.

Для запуска составных частей телескопа OAST на околоземную орбиту потребуется, по расчетам ученых, один пуск разрабатываемой в России сверхтяжелой ракеты, либо три пуска ракеты тяжелого класса. К таким ракетам относятся российские "Ангара" и "Протон", однако ученые в качестве примера указывают возможный запуск на китайской ракете CZ-5B.

В случае успешной сборки и работы телескопа в космосе для его обслуживания, ремонта и модернизации предлагается отправить специальный обслуживающий космический аппарат. В этом случае срок службы телескопа превысит 30 лет, говорится в статье.