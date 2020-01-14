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2020-01-14T10:45+0300
https://ria.ru/20200114/1563385203.html
Эксперты рассказали, почему пожары в Австралии так сложно потушить
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РИА Новости

Эксперты рассказали, почему пожары в Австралии так сложно потушить

05:00 14.01.2020 (обновлено: 10:45 14.01.2020)
14762
© REUTERS / AAP Image/Dean LewinsТушение лесных пожаров в Австралии
Тушение лесных пожаров в Австралии
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
Тушение лесных пожаров в Австралии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сильные ветры, высокая температура, сосны и эвкалипты как горючий материал, а также система организации лесных пожарных стали причиной масштабных природных возгораний в Австралии этой зимой, которые так долго не могут потушить, считают опрошенные РИА Новости эксперты из Рослесхоза и российского отделения Greenpeace.
По данным австралийских СМИ, площадь природных пожаров на континенте составляет более 6,3 миллиона гектаров. Пожары привели к гибели 27 человек и тысячам сгоревшим домов. Дым от австралийских пожаров спровоцировал дополнительные 250 миллионов тонн выбросов СО2, что составляет более трети годовой эмиссии СО2 Австралии. Пожары на континенте начались в сентябре 2019 года и до сих пор не потушены.
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

Последствия лесных пожаров в Австралии
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
© REUTERS / Tracey Nearmy

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

Раненый кенгуру в Кобарго, Австралия
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Контролируемый пожар вблизи Коррионга, Австралия
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
© REUTERS / Tracey Nearmy

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

Последствия лесных пожаров в Австралии
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

Последствия лесных пожаров в Австралии
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
© REUTERS / Tracey Nearmy

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

Жители гуляют на улице в Науре, Австралия
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

Тушение лесных пожаров в Австралии
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

Овцы выбираются с места пожара в районе Нового Южного Уэльса, Австралия. 8 января 2020
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© REUTERS / Tracey Nearmy

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

Пепел на берегу реки в Эдеме, Австралия
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

Тушение лесных пожаров в Австралии
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
© REUTERS / Tracey Nearmy

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Лесные пожары в Австралии
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
© AP Photo / Rick Rycroft

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft
1 из 13

С пожарами в Австралии не удается справиться несколько месяцев.

© AP Photo / Rick Rycroft
2 из 13

Огонь за это время унес жизни двух десятков человек.

© REUTERS / AAP Image/Heather Mcnab
3 из 13

В штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС.

© REUTERS / Tracey Nearmy
4 из 13

Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

© REUTERS / AAP Image/Supplied by State Control Centre Media/News Corp Australia, Jason Edwards
5 из 13

Крупнейший город страны Сидней регулярно затягивает плотной пеленой.

© REUTERS / Tracey Nearmy
6 из 13

Дым от австралийских пожаров преодолел Тихий океан и достиг Бразилии.

© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
7 из 13

На юго-восточном побережье Австралии организовали масштабную эвакуацию.

© REUTERS / Tracey Nearmy
8 из 13

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.

© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
9 из 13

В результате продолжающихся пожаров погибли более миллиарда животных.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
10 из 13

Природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее они никогда не были такими масштабными.

© REUTERS / Tracey Nearmy
11 из 13

Ученые винят в происходящем глобальное потепление.

© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
12 из 13

Австралийское метеобюро отмечает, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

© REUTERS / Tracey Nearmy
13 из 13

Если обычно сезон пожаров начинался в декабре, то на этот раз огонь полыхает с середины октября.

© AP Photo / Rick Rycroft

Идеальная жара

"Сложность в аномальных погодных условиях — сильные ветры, в течение трех месяцев не было осадков, сосновые и эвкалиптовые леса, а также кустарники являются прекрасным горючим материалом. Более того, действующие пожары формируют антициклоны на региональном уровне и способствуют грозовой активности. По статистике, около 13% пожаров возникает от гроз, однако в подобные экстремальные периоды этот показатель намного больше", — рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
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По данным национальной метеорологической службы Австралии, 16 декабря в стране был зафиксирован национальный температурный рекорд — 41,9 градуса. Кроме того, на континенте минувшим летом было отмечено 11 дней жары, когда температура превышала 40 градусов. Последний раз похожая ситуация отмечалась в 1910 году. Кроме того, с ноября по декабрь на 85% территории страны осадки выпадали в гораздо меньшем объеме, чем в среднем в предыдущие годы.
Эксперт Рослесхоза также отметил, что в Австралии общая площадь лесов составляет 137,7 миллиона гектаров, в том числе кустарники — 99,8 миллиона гектаров. Леса занимают только 18%.
"При сильном ветре (40-60 километров в час) практически все пожары переходят в верховые, их пламя может достигать 200 метров в высоту, перенос горючих частиц распространяется на сотни метров и даже километры, инициируя новые очаги возгораний", — сказал Панфилов.
С мнением чиновника согласен эксперт по лесным пожарам российского отделения Greenpeace Антон Бенеславский.
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"Засухи, сильные ветры, особенности ландшафта и растительности привели к мощным пожарам. Все эти факторы сложились, в том числе, из-за изменения климата. Засушливые сезоны наблюдаются в Австралии в течение ряда лет", — подытожил специалист.

Как тушат в Австралии

Как уточнил чиновник, в Австралии действует правительственное Бюро лесного хозяйства и лесной промышленности, которое не оказывает административного влияния на деятельность лесных ведомств штатов. В каждом штате страны есть свои лесные ведомства, которые могут отличаться друг от друга по структуре. Местные подразделения пожарной охраны, органы самоуправления, владельцы природных территорий совместно планируют противопожарные мероприятия.
"На удаленных территориях основную роль в тушении лесных пожаров осуществляют добровольные пожарные отряды, которые ничем не уступают профессиональным. Также существуют профессиональные подразделения десантников-пожарных, которые доставляются к местам возгораний на воздушных судах", — сказал Панфилов.
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Он также добавил, что в 2003 году в Австралии был создан Национальный авиационный лесопожарный центр для оказания помощи в тушении пожаров лесным ведомствам штатов. Ежегодно центр арендует около 130 тяжелых самолетов-танкеров и вертолетов для тушения природных пожаров. Центр также координирует тушение в разных штатах, всего в тушении может принимать участие около 500 воздушных судов.
По оценкам эксперта Greenpeace Антона Бенеславского, около 90% пожарных в Австралии работают на волонтерских началах в специальных бригадах, которые хорошо, стандартно укомплектованы.
Бенеславский отметил, что пожарные-волонтеры в Австралии — одни из самых профессиональных в мире, однако на пожары они выезжают, отпрашиваясь с работы. Как сообщало австралийское издание The Sydney Morning Herald, премьер-министр Австралии Скотт Мориссон пообещал оплатить волонтерам четырехнедельный отпуск во время тушения пожаров.

"Когда на день-два необходимо отлучиться, то система работает, а когда речь идет о неделях, то гораздо сложнее прекратить работать на это время, тем более для тех, у кого свой бизнес, и компенсировать убытки им очень сложно", — сказал Бенеславский.

По мнению эксперта, отношение к системе предотвращения пожаров похоже на отношение к коту, который переловил всех мышей в подвале, и его выгнали.
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"Так и тут: чем лучше предотвращают пожары, тем меньше ощущается потребность в пожарных, их сокращают. Пока погодные условия не приводят к катастрофе, которая может произойти даже при хорошо организованной охране. В данном случае в Австралии погодный фактор оказался совершенно невероятным. Когда горят миллионы гектаров леса, потушить их человеческими усилиями почти невозможно, нужно изменение погоды", — отметил эксперт.

Почему мало отжигали

Австралийские пожарные подвергались критике в СМИ и социальных сетях за то, что допустили распространение огня и не применяли в должной мере встречные палы.
Пожарный отряд 428 Нового Южного Уэльса, одного из австралийских штатов, отвечая на претензии, написал, что решение о применение встречных палов принимают пожарные команды на месте. Встречный пал должен создать мертвую зону между пожаром и нетронутыми территориями.
"Проблема с обратным палом заключается в том, что они часто выполняются в условиях очень ограниченного времени, при которых нет возможности учесть высоту пламени, объем топлива и изменение температуры и ветра. Обратные палы в этой ситуации могут увеличить площади пожаров, поэтому они остаются последним средством, которое не может остановить пожар, но может уменьшить его последствия", — говорится в заявление отряда в фейсбуке.
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По мнению эксперта Greenpeace, в настоящий момент профессиональные пожарные в Австралии воздерживаются от заявлений, как надо менять систему пожаротушения. Бенеславский отмечает, что, может быть, необходимо увеличить штат постоянных пожарных, как-то поменять схему предотвращения пожаров. Однако точных рецептов пока нет ни у кого.

Пожары будущего

Между тем, по мнению представителя Greenpeace, пожары 2019 года — это модель пожаров будущего для Австралии. Теперь примерно так будет гореть регулярно. Бенеславский отметил, что ситуация с природными пожарами в Австралии не может быть исправлена мгновенно.

"Дело в том, что к таким последствиям привела деятельность человека. Полторы сотни лет ведения сельского хозяйства на землях Австралии существенно изменили природную среду. Это глобальное историческое явление. Человек приходит в непригодные для него природные условия, сложившиеся в течение миллионов лет. Человеку нужно поле, чтобы что-то посеять. Он его выжигает или вырубает. При этом контролирует он этот огонь не очень хорошо, и заодно с тем, что необходимо сжечь, горят окрестности", — пояснил эксперт.

Собеседник агентства уточнил, что те виды растений, которые не могут адаптироваться к пожарам, исчезают, и территория становится более бедной с точки зрения биоразнообразия. То есть леса адаптируются к постоянным пожарам: не противостоят им, а "принимают" как регулярно случающийся факт. В Австралии природные системы "привыкли" к частным пожарам, не привык к ним человек.
"Есть страны, где что-либо жечь уже не очень принято. Например, в Германии и Швеции, а в Англии, Ирландии и Испании до сих пор жгут свои поля, жгут много. Человек жжет тысячелетиями. Сжиганием всего вокруг себя мы, как вид, занимаемся дольше, чем просто сельским хозяйством", — отметил Бенеславский.
По мнению эксперта, понятие "не сезон" для пожаров может просто исчезнуть не только в Австралии, но и в Сибири и на Дальнем Востоке.
"Что касается развития событий в Австралии, то там и так на 90% пустыня, поэтому существует большая вероятность того, что те регионы, которые горят часто и находятся рядом с пустыней, тоже превратятся в пустыню", — добавил эксперт.
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91429215
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РослесхозGreenpeaceАвстралияВ мире
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