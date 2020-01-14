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2020-01-14T04:48+0300
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Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку
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РИА Новости

Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку

04:48 14.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку, передает корреспондент РИА Новости.
В Коломбо у главы российского внешнеполитического ведомства пройдут переговоры с министром иностранных дел Динешом Гунаварденой, а также встречи с руководством страны – президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.
В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, сообщили ранее в МИД РФ.
После Шри-Ланки Лавров посетит с рабочими визитами Индию и Узбекистан.
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Готабая РаджапаксаМахинда РаджапаксаСергей ЛавровМИД РФКоломбоШри-ЛанкаРоссияВ мире
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