КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку, передает корреспондент РИА Новости.
В Коломбо у главы российского внешнеполитического ведомства пройдут переговоры с министром иностранных дел Динешом Гунаварденой, а также встречи с руководством страны – президентом Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром Махиндой Раджапаксой.
В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, сообщили ранее в МИД РФ.
После Шри-Ланки Лавров посетит с рабочими визитами Индию и Узбекистан.