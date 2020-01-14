Валерия ответила на требование навсегда уехать из России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Певица Валерия (Алла Перфилова) с иронией ответила на требование пользовательнице инстаграма на требование покинуть Россию навсегда.
Артистка опубликовала фотографию с отдыха в Дубае, и в подписи певица посетовала на погоду, однако призналась, что отпуск ей все равно нравится. Публикацию Валерии оценили не все комментаторы.
"Да уезжай ты туда навсегда, так надоела", — написала @buevich.t.
Валерия в ответ на грубость посмеялась и предложила просто отписаться.
Также певицу поддержали ее подписчики, некоторые из которых предложили оппонентке артистки самой уехать из страны.
"Уезжай ты куда подальше, а мы будем с Валерией", — сказала @igna.swetlana.
"Откуда вы беретесь такие, вроде не молодая, а мозгов нет совсем", — добавил @katorovpavel.
"Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания", — пошутила в адрес несогласной с творчеством Валерии @relo4ka.
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