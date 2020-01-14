Валерия ответила на требование навсегда уехать из России

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 13 Янв 2020 в 2:01 PST

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Валерия в ответ на грубость посмеялась и предложила просто отписаться.

Также певицу поддержали ее подписчики, некоторые из которых предложили оппонентке артистки самой уехать из страны.