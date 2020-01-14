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2020-01-14T12:09+0300
https://ria.ru/20200114/1563385137.html
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
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РИА Новости

Валерия ответила на требование навсегда уехать из России

04:49 14.01.2020 (обновлено: 12:09 14.01.2020)
214908
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Певица Валерия . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Певица Валерия (Алла Перфилова) с иронией ответила на требование пользовательнице инстаграма на требование покинуть Россию навсегда.
Артистка опубликовала фотографию с отдыха в Дубае, и в подписи певица посетовала на погоду, однако призналась, что отпуск ей все равно нравится. Публикацию Валерии оценили не все комментаторы.
"Да уезжай ты туда навсегда, так надоела", — написала @buevich.t.
Валерия в ответ на грубость посмеялась и предложила просто отписаться.
Также певицу поддержали ее подписчики, некоторые из которых предложили оппонентке артистки самой уехать из страны.
Певица Валерия
6 января, 06:28Культура
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"Уезжай ты куда подальше, а мы будем с Валерией", — сказала @igna.swetlana.
"Откуда вы беретесь такие, вроде не молодая, а мозгов нет совсем", — добавил @katorovpavel.
"Вам сейчас очень плохо, понимаю. Уверена, что вы сможете выдержать все испытания", — пошутила в адрес несогласной с творчеством Валерии @relo4ka.
Валерия (Алла Перфилова)
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Обсудить 25
МузыкаШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)ОАЭРоссияДубай (город)Общество
Популярные комментарии
Действительно, слишком много внимания уделяется артистам и спортсменам. Раньше песня строить и жить помогала, сейчас это целая отрасль, бизнес... Ценности, однако, сместились в сторону развлечений.
14 января, 07:22
Александр Ялл
12540704
Скажи кто твой президент, я скажу какие у него "звёзды". )))))
14 января, 06:19
ВпВсё помню! Дедушка
44611168
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