Верховный суд рассмотрит иск к партии "Гражданская инициатива"

"Гражданская инициатива" – либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несколько раз съезд партии принимал решение сменить её название на "Партию перемен", однако в Минюсте отказывались утверждать ребрендинг и регистрировать новое название из-за ряда допущенных нарушений. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.