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Верховный суд рассмотрит иск к партии "Гражданская инициатива"
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РИА Новости

Верховный суд рассмотрит иск к партии "Гражданская инициатива"

04:45 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник рассмотрит иск Минюста РФ о приостановлении деятельности политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Ранее в министерстве сообщали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст России дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок (до 4 октября 2019 года), после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца, отмечали в Минюсте.
"Гражданская инициатива" – либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несколько раз съезд партии принимал решение сменить её название на "Партию перемен", однако в Минюсте отказывались утверждать ребрендинг и регистрировать новое название из-за ряда допущенных нарушений. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.
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15 ноября 2019, 16:24
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Гражданская инициатива (партия)Министерство юстиции РФВерховный суд РФПолитика
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