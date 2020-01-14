Верховный суд рассмотрит иск к партии "Гражданская инициатива"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник рассмотрит иск Минюста РФ о приостановлении деятельности политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00.
Ранее в министерстве сообщали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст России дважды выносил предупреждения в адрес партии "Гражданская инициатива". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок (до 4 октября 2019 года), после чего было подано административное исковое заявление о приостановлении деятельности партии на три месяца, отмечали в Минюсте.
"Гражданская инициатива" – либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несколько раз съезд партии принимал решение сменить её название на "Партию перемен", однако в Минюсте отказывались утверждать ребрендинг и регистрировать новое название из-за ряда допущенных нарушений. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.
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